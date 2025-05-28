Добыча угля в РФ в январе-апреле выросла на 2,4% до 147 млн т

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-апреле 2025 года выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 147 млн т, сообщил Росстат.

В апреле 2025 года добыча угля составила 36,1 млн т, что на 0,7% выше показателя апреля 2024 г., но на 4% ниже уровня марта 2025 г.

Добыча каменного угля в январе-апреле 2025 г. составила 112 млн т (+1,1% к аналогичному периоду 2024 г.), в том числе антрацита - 7,5 млн т (-2,4%). Производство коксующегося угля снизилось на 8%, до 34,7 млн т. Прочего каменного угля добыто 70 млн т (+6,7%).

Бурого угля получено 35,1 млн т (+7%).

В 2024 г. добыча угля составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, приводил данные вице-премьер РФ Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика". По данным Росстата, добыча снизилась на 0,6% по сравнению с 2023 г., до 427 млн т (цифра без учета показателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

Прогноз по добыче угля в РФ на 2025 г. скорее всего будет скорректирован в сторону снижения, сообщал Новак в апреле. Ранее Минэнерго РФ ожидало сохранение добычи на уровне 2024 г.