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Росстат оценил рост цен на бензин в РФ с 20 по 26 мая в 0,09%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 20 по 26 мая выросли на 0,09% после аналогичного повышения с 13 по 19 мая и увеличения на 0,06% с 6 по 12 мая, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 26 мая выросли на 2,59% (общая инфляция за этот период составила 3,34%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 26 мая была на уровне 59,84 руб. (на 19 мая - 59,78 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,62 руб. (56,57 руб.), АИ-95 - 61,87 руб. (61,81 руб.), АИ-98 - 84,10 руб. (84,07 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ за неделю повысились на 0,02% после того как росли на 0,04% с 13 по 19 мая и на 0,02% с 6 по 12 мая. С начала года дизтопливо подорожало на 1,70%. Средняя цена ДТ в стране на 26 мая составляла 71,35 руб. за литр (неделей ранее - 71,34 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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