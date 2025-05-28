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Производство СПГ в РФ в апреле снизилось на 6% до 2,7 млн т

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в апреле 2025 года составило 2,7 млн тонн, что на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

С начала года производство достигло 11,4 млн тонн, что на 4,6% ниже прошлогоднего показателя.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром" , японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК" , TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год20252024202320222021
133,12,732,8
22,72,92,72,62,6
32,933,13,32,4
42,72,92,82,82,6
5 32,92,82,7
6 2,52,32,52,5
7 2,22,22,41,9
8 2,82,22,51,5
9 2,92,72,62,5
10 3,1332,8
11 332,92,8
12 3,23,23,13
ВСЕГО11,434,732,933,730,1
Росстат СПГ
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