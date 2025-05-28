Производство СПГ в РФ в апреле снизилось на 6% до 2,7 млн т
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в апреле 2025 года составило 2,7 млн тонн, что на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.
С начала года производство достигло 11,4 млн тонн, что на 4,6% ниже прошлогоднего показателя.
Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.
Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром" , японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК" , TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".
Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:
|месяц\год
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|1
|3
|3,1
|2,7
|3
|2,8
|2
|2,7
|2,9
|2,7
|2,6
|2,6
|3
|2,9
|3
|3,1
|3,3
|2,4
|4
|2,7
|2,9
|2,8
|2,8
|2,6
|5
|3
|2,9
|2,8
|2,7
|6
|2,5
|2,3
|2,5
|2,5
|7
|2,2
|2,2
|2,4
|1,9
|8
|2,8
|2,2
|2,5
|1,5
|9
|2,9
|2,7
|2,6
|2,5
|10
|3,1
|3
|3
|2,8
|11
|3
|3
|2,9
|2,8
|12
|3,2
|3,2
|3,1
|3
|ВСЕГО
|11,4
|34,7
|32,9
|33,7
|30,1