Производство СПГ в РФ в апреле снизилось на 6% до 2,7 млн т

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в апреле 2025 года составило 2,7 млн тонн, что на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

С начала года производство достигло 11,4 млн тонн, что на 4,6% ниже прошлогоднего показателя.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром" , японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК" , TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн: