Производители продовольствия РФ в апреле повысили цены на 0,1%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в апреле по сравнению с мартом повысили цены на 0,1%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен замедлился: в марте по сравнению с февралем он составлял 0,3%, в феврале по сравнению с январем - 1%, в январе по сравнению с декабрем - 1,3%.

В годовом выражении продукты в апреле подорожали на 13,3%, с начала года - на 2,7%.

Производители напитков за месяц повысили цены на свою продукцию на 2,2%. В этом секторе рост цен существенно ускорился, в марте по сравнению с февралем он составлял 0,2%. По сравнению с апрелем прошлого года напитки подорожали на 14,5%, с начала года - на 8,7%.

Как сообщалось, в 2024 году производители пищевых продуктов повысили цены на 11,3% против 2% в 2023 году, напитков - на 11,2% против 7% соответственно.