Ипотека в апреле выросла на 0,4% против роста на 0,2% в марте

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ипотечное кредитование в апреле, по предварительным данным, выросло на 0,4% после роста на 0,2% в марте, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Выдачи ипотеки в апреле выросли на 13%, до 290 млрд руб. по сравнению с 257 млрд руб. в марте. Около 85% кредитов по-прежнему выдается в рамках госпрограмм, объем выдач по ним составил 249 млрд руб. против 224 млрд руб. месяцем ранее. Выдачи "Семейной ипотеки" выросли до 219 млрд руб. после 197 млрд руб. в марте. Динамику апреля в том числе могло поддержать временное повышение возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам до уровня "Ключевая ставка + 3,0 процентных пункта", говорится в обзоре.

При этом, чтобы увеличить маржинальность ипотеки с господдержкой, банки продолжали взимать комиссии с застройщиков. Эта практика несет риски, поэтому Банк России выступает против таких комиссий. В мае отдельные кредитные организации их отменили, что может сократить объем рискованных выдач и повлиять на общую динамику по ипотеке, отмечает регулятор.

Выдачи рыночной ипотеки в апреле остались на низком уровне и составили 41 млрд руб. в условиях высоких ставок. В конце апреля средняя ставка по рыночным программам была равна 26,8%, по сравнению с концом марта она сократилась на 1,7 п.п.