Поиск

Ипотека в апреле выросла на 0,4% против роста на 0,2% в марте

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ипотечное кредитование в апреле, по предварительным данным, выросло на 0,4% после роста на 0,2% в марте, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Выдачи ипотеки в апреле выросли на 13%, до 290 млрд руб. по сравнению с 257 млрд руб. в марте. Около 85% кредитов по-прежнему выдается в рамках госпрограмм, объем выдач по ним составил 249 млрд руб. против 224 млрд руб. месяцем ранее. Выдачи "Семейной ипотеки" выросли до 219 млрд руб. после 197 млрд руб. в марте. Динамику апреля в том числе могло поддержать временное повышение возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам до уровня "Ключевая ставка + 3,0 процентных пункта", говорится в обзоре.

При этом, чтобы увеличить маржинальность ипотеки с господдержкой, банки продолжали взимать комиссии с застройщиков. Эта практика несет риски, поэтому Банк России выступает против таких комиссий. В мае отдельные кредитные организации их отменили, что может сократить объем рискованных выдач и повлиять на общую динамику по ипотеке, отмечает регулятор.

Выдачи рыночной ипотеки в апреле остались на низком уровне и составили 41 млрд руб. в условиях высоких ставок. В конце апреля средняя ставка по рыночным программам была равна 26,8%, по сравнению с концом марта она сократилась на 1,7 п.п.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 7% благодаря дивидендам "дочек" и разовым доходам

Выпуск легковых автомобилей в РФ в апреле вырос на 11,3% год к году

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,8%

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,8%

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Правительство против увеличения бюджетных отчислений из прибыли Банка России

Банк России отметил рост рисков "пузыря" на первичном рынке недвижимости

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });