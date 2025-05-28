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Росстат сообщил о росте добычи газа в РФ в апреле на 2,4%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в апреле (55,9 млрд куб. м) оказалась выше, чем в апреле 2024 года (54,6 млрд куб. м) на 2,4%, сообщает Росстат. Поддержку спросу на газ оказывает низкое производство ГЭС (на 15% меньше, чем годом ранее) и холодная погода.

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 47,4 млрд куб. м (+3,8% к апрелю 2024 года), и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,5 млрд куб. м (-4,9%).

Добыча газа имеет ярко выраженный сезонный характер, так как газ является главным топливом регулирования сезонной неравномерности производства в ТЭК. Нынешний отопительный сезон с самого начала шел по теплой траектории. По данным "Системного оператора ЕЭС", в апреле 2025 года средняя температура воздуха по России была примерно на один градус Цельсия ниже, чем годом ранее.

Выработка тепловых электростанций в марте выросла на 6,6%. При этом у конкурирующих видов генерации было снижение: выработка АЭС сократилась на 0,9%, ГЭС - на 15,1%.

Выпуск такой газоемкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений), в апреле увеличился на 4,1%.

В 2024 году в России было произведено 685 млрд куб. м газа. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, производство газа в РФ в 2025 году запланировано на уровне 695,4 млрд куб. м.

Росстат
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