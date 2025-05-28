Корпоративные кредиты в апреле прибавили 0,9%, годовые темпы прироста замедлились до 13,8%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские банки в апреле увеличили корпоративный кредитный портфель на 0,9%, что соответствует мартовским темпам роста. Об этом говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает ЦБ, в основном увеличивались корпоративные кредиты (+0,8 трлн руб., +0,9%). При этом часть прироста связана с переструктурированием отдельных сделок – финансирование непосредственно в форме облигаций было замещено обратным репо.

Кредиты в рублях выросли на 0,6 трлн руб. (+0,7%). Около трети прироста, по предварительным данным, обеспечили застройщики (+0,2 трлн руб., как и в марте). Кроме того, компании брали кредиты на пополнение оборотных средств, в том числе для покрытия разрывов ликвидности на фоне высоких налоговых отчислений.

Валютные кредиты увеличились на 0,2 трлн руб. (+2,3%), в основном за счет компаний-экспортеров, которые привлекали средства на финансирование текущей деятельности в условиях укрепления рубля и высоких процентных ставок по рублевым кредитам.

Прирост за 12 месяцев продолжил замедляться (до 13,8% с 14,9% в марте после пиковых 22% в 2024 году).