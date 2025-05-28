Поиск

Корпоративные кредиты в апреле прибавили 0,9%, годовые темпы прироста замедлились до 13,8%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские банки в апреле увеличили корпоративный кредитный портфель на 0,9%, что соответствует мартовским темпам роста. Об этом говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает ЦБ, в основном увеличивались корпоративные кредиты (+0,8 трлн руб., +0,9%). При этом часть прироста связана с переструктурированием отдельных сделок – финансирование непосредственно в форме облигаций было замещено обратным репо.

Кредиты в рублях выросли на 0,6 трлн руб. (+0,7%). Около трети прироста, по предварительным данным, обеспечили застройщики (+0,2 трлн руб., как и в марте). Кроме того, компании брали кредиты на пополнение оборотных средств, в том числе для покрытия разрывов ликвидности на фоне высоких налоговых отчислений.

Валютные кредиты увеличились на 0,2 трлн руб. (+2,3%), в основном за счет компаний-экспортеров, которые привлекали средства на финансирование текущей деятельности в условиях укрепления рубля и высоких процентных ставок по рублевым кредитам.

Прирост за 12 месяцев продолжил замедляться (до 13,8% с 14,9% в марте после пиковых 22% в 2024 году).

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ипотека в апреле выросла на 0,4% против роста на 0,2% в марте

Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 7% благодаря дивидендам "дочек" и разовым доходам

Выпуск легковых автомобилей в РФ в апреле вырос на 11,3% год к году

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,8%

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,8%

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Правительство против увеличения бюджетных отчислений из прибыли Банка России

Банк России отметил рост рисков "пузыря" на первичном рынке недвижимости

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });