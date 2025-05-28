Поиск

Рост цен на курятину в РФ за неделю замедлился до 0,9%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур, которые начали повышаться в конце апреля, за неделю с 20 по 26 мая выросли еще на 0,9%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста замедлились, неделей ранее они составляли 1,3%.

Цены на говядину выросли на 0,2% (0,3% на предыдущей неделе), на свинину - на 0,5% (на 0,2%), на баранину - снизились на 0,2%, хотя неделей ранее отмечался рост на 0,15%.

Цены на яйца продолжают снижаться, за неделю - на 1,5%, как и неделей ранее.

Росстат также сообщил, что овощные консервы для детского питания с 20 по 26 мая подорожали на 0,6%, колбасы - на 0,5%, мороженая рыба - на 0,4%, хлеб, макаронные изделия, вермишель - на 0,3%, подсолнечное масло - на 0,2%, сухие молочные смеси для детского питания, сметана, пшеничная мука, сахар-песок, печенье и рис - на 0,1%.

В то же время цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания снизились на 0,7%, гречневую крупу - на 0,5%, ультрапастеризованное молоко и сливочное масло - на 0,3%, мясные консервы для детского питания, пшено, черный чай - на 0,2%, творог - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ипотека в апреле выросла на 0,4% против роста на 0,2% в марте

Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 7% благодаря дивидендам "дочек" и разовым доходам

Выпуск легковых автомобилей в РФ в апреле вырос на 11,3% год к году

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,8%

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,8%

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Правительство против увеличения бюджетных отчислений из прибыли Банка России

Банк России отметил рост рисков "пузыря" на первичном рынке недвижимости

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });