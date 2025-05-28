Рост цен на курятину в РФ за неделю замедлился до 0,9%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур, которые начали повышаться в конце апреля, за неделю с 20 по 26 мая выросли еще на 0,9%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста замедлились, неделей ранее они составляли 1,3%.

Цены на говядину выросли на 0,2% (0,3% на предыдущей неделе), на свинину - на 0,5% (на 0,2%), на баранину - снизились на 0,2%, хотя неделей ранее отмечался рост на 0,15%.

Цены на яйца продолжают снижаться, за неделю - на 1,5%, как и неделей ранее.

Росстат также сообщил, что овощные консервы для детского питания с 20 по 26 мая подорожали на 0,6%, колбасы - на 0,5%, мороженая рыба - на 0,4%, хлеб, макаронные изделия, вермишель - на 0,3%, подсолнечное масло - на 0,2%, сухие молочные смеси для детского питания, сметана, пшеничная мука, сахар-песок, печенье и рис - на 0,1%.

В то же время цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания снизились на 0,7%, гречневую крупу - на 0,5%, ультрапастеризованное молоко и сливочное масло - на 0,3%, мясные консервы для детского питания, пшено, черный чай - на 0,2%, творог - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.