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РФ в апреле сократила выпуск стального проката на 1,7% к марту, за 4 месяца – на 5,5%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле 2025 года сократила выпуск стального проката на 1,7% к марту 2025 года, производство металла к апрелю прошлого года упало на 6,3% до 4,9 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

В январе-апреле выпуск проката опустился на 5,5% до 19,3 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце сократился на 5,7% к марту, а к апрелю 2024 года – на 3,8%, составив 4,5 млн тонн. За четыре месяца 2025 года показатель сократился на 2,9% до 18,3 млн тонн.

Производство легированной стали в апреле составило 1,2 млн тонн (-8% к марту и -14,3% к апрелю 2024 года). В январе-апреле было выплавлено 5 млн тонн такой стали, что на 11,1% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

Объем выплавки чугуна упал на 4,7% к марту 2025 года и подрос на 0,3% к апрелю 2024 года, составив 4,2 млн тонн. В январе-апреле выпуск чугуна понизился на 0,4% до 17,2 млн тонн.

Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и фитингов составил в прошлом месяце 1,1 млн тонн, практически не изменившись с мартом (-0,1%), а по сравнению с апрелем 2024 года падение составило 6,1%. В январе-апреле показатель опустился на 5,7%, до 3,9 млн тонн.

Согласно данным Росстата, производство нержавеющей стали в слитках и прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из нержавеющей стали в марте составило 22,5 тыс. тонн по сравнению с 23,6 тыс. тонн месяцем ранее (-4,7%). В январе-апреле было произведено 90,5 тыс. тонн нержавеющей стали в слитках и полуфабрикатов из нее (126,5 тыс. тонн годом ранее).

Выпуск феррованадия в апреле составил 1,1 тыс. тонн по сравнению со 1,3 тыс. тонн в марте. В январе-апреле было произведено 2,7 тыс. тонн феррованадия против 4,4 тыс. тонн за аналогичный период 2024 года.

Производство железорудного концентрата в прошлом месяце повысилось до 8,1 млн тонн по сравнению с 7,9 млн тонн в марте. По итогам четырех месяцев показатель составил 31,2 млн тонн (38,7 млн тонн годом ранее).

Росстат
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