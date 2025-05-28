Выпуск удобрений в РФ в апреле вырос на 4% г/г, но оказался ниже уровня марта

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Производство минеральных удобрений в России в апреле 2025 года снизилось на 9% к марту до 5,6 млн тонн, следует из материалов Росстата.

К апрелю прошлого года показатель вырос на 4%.

Выпуск азотных удобрений составил 2,5 млн тонн, сократившись на 8% к марту и увеличившись на 1% год к году.

Производство калийных удобрений в прошлом месяце составило 1,4 млн тонн, что на 8% меньше, чем в марте. Год к году оно выросло на те же 8%.

Выпуск фосфорных и сложных удобрений снизился на 10% к марту, но вырос на 6% к прошлогоднему уровню - до 1,7 млн тонн.

Объем производства аммиака в апреле 2025 года составил 1,6 млн тонн (- 8% к марту, +4% г/г).