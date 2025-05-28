Бизнес РФ в этом году не ждет серьезных изменений в логистике и географии трансграничных грузоперевозок

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Большинство предприятий до конца 2025 года не ожидают существенного изменения ситуации в логистике, а также географии трансграничных грузоперевозок на фоне сохраняющихся инфраструктурных ограничений, следует из результатов ежемесячного опроса, проводимого региональными управлениями ЦБ РФ.

"Фактор логистики в настоящее время оказывает умеренное влияние на динамику объемов внешнеторговых операций. Ключевыми факторами, влияющими на экспорт и импорт, остаются спрос на продукцию и санкционные ограничения", - говорится в майском выпуске доклада ЦБ "Региональная экономика".

Вместе с тем в текущем году сохраняются сложности с логистикой экспортных и импортных грузоперевозок из-за ограничений транспортной инфраструктуры, отмечает ЦБ.

В то же время реализация инвестпроектов и расширение транспортных маршрутов будут способствовать повышению эффективности логистики и открытию новых возможностей для российских предприятий на мировых рынках, говорится в докладе.