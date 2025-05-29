ЯТЭК может четвертый год подряд оставить прибыль нераспределенной

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" ("ЯТЭК") рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании.

ЯТЭК получила за 2024 год 478 млн рублей чистой прибыли. Эту сумму предлагается оставить в распоряжении компании "для обеспечения достаточного наличия денежных средств для исполнения обязательств по облигационным выпускам и выполнения программы капитальных вложений в полном объеме".

Годовое собрание акционеров пройдет в заочном режиме 19 июня. Список лиц, имеющих право на участие в нем, определяется по состоянию на 26 мая.

Акционеры также утвердят годовую и бухгалтерскую отчетность за 2024 год, переизберут совет директоров в количестве семи человек (состав не указан), а также назначат аудитора - АО "КЭПТ".

В 2021-2023 годах акционеры "ЯТЭК" оставляли чистую прибыль в распоряжении компании. При этом компания по итогам первого квартала 2021 года выплачивала дивиденды в размере 0,61 рубля на обыкновенную акцию, всего на 504,4 млн рублей. После 5-летнего перерыва выплачивались дивиденды по итогам 2020 года - на эти цели было направлено 500 млн рублей из расчета 0,6 рубля на акцию.

В сентябре 2023 года первый замгендиректора ЯТЭК Мария Панасенко сообщала, что "ЯТЭК" может вернуться к выплате дивидендов, если не будет направлять эти средства на перспективное развитие. "У компании будет возможность выплачивать дивиденды, но в зависимости от решения акционеров. Скорее мы видим, что эта сумма будет направлена на дальнейшее развитие. Но если дальнейшего перспективного развития компании не будет осуществляться, то мы сможем выплачивать дивиденды в зависимости от решения акционеров", - говорила Панасенко в ходе презентации "ЯТЭК" в рамках планируемого размещения облигаций на российском рынке.

Уставный капитал "ЯТЭК" равен 826,9 млн рублей, он состоит из обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

"ЯТЭК" - независимая газодобывающая компания, владеет правами на 10 лицензионных участков и месторождений. По данным "ЯТЭК", мажоритарным владельцем компании являлся Альберт Авдолян, также среди совладельцев его партнеры, free float - 1,84%.