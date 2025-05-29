Эксперты отметили снижение тарифов на автоперевозки зерна на юг на 40%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Эксперты отмечают существенное снижение тарифов на перевозку зерна в направлении южных портов в текущем году на фоне непрозрачности рынка и наличия "серых" перевозчиков.

Как сообщил генеральный директор компании "Торговый дом "Агрохолдинг Степь"" Алексей Олешко на Всероссийском зерновом форуме в четверг, с начала сельскохозяйственного года компания организовала перевозку автомобильным транспортом 1,378 млн тонн зерна суммарно на 630 млн рублей.

"Автомобильный транспорт является ключевым в зоне ЮФО в направлении экспорта и конкурирует с железнодорожным транспортом. В последние годы мы провели анализ тарифов на автоперевозки в ЮФО на наиболее востребованном маршруте. И наш анализ позволяет говорить о том, что мы сегодня видим наименьшие тарифы. Резкое снижение их началось с начала 2025 года - снижение к пиковым значениям (прошлых лет - ИФ) составило 43%", - сказал Олешко.

Он подчеркнул, что спрос на автоперевозки ежегодно растет в пиковый период - с августа по октябрь.

Руководитель компании Smartseeds (входит в "Деметра-Холдинг") Антон Кондратов отметил, что наибольшие тарифы на перевозку зерна наблюдались в 2023 году, когда был получен хороший урожай зерновых.

"В 2023 году у нас был потрясающий объем урожая (зерна - ИФ), высокие цены на перевозку, которые резко скаканули вверх из-за высокого спроса. По сути, перевозчик диктовал правила игры. На этом "хайпе" многие начали покупать автомобили, в 2023 году был рекорд по покупке грузовых автомобилей, зерновозов. Соответственно на рынке образовался определенный избыток транспорта с лизинговыми платежами", - объяснил Кондратов.

"Но когда мы в 2024 году пришли к тому урожаю, о котором все знаем, работы перестало хватать на всех. Ситуация начала разворачиваться в противоположную сторону. Цены на обслуживание транспорта, на топливо, какое-то время оставались на прежнем уровне, и перевозчики столкнулись с другой проблемой - нехваткой работы и возможности платить по лизинговым платежам. Причем рынок автоперевозок зерна работал как самовозбуждающийся системой - перевозчики конкурировали за работу, занижали цены, потом приходили следующие - еще занижали цены. В итоге рынок себя загнал в такую ситуацию, что "белые" перевозчики абсолютно не могли выживать с теми тарифами, а "серые", которых на рынке большое количество остается, работали как говорится "только на еду". В итоге начались возвраты автомобилей, взятых в лизинг", - добавил он.

На сегодняшний день, по его словам наблюдается избыток перевозчиков на рынке, но работа по текущим тарифам им невыгодна.

"При текущих тарифах исполняемость заказов на перевозку зерна - она не такая высокая. Так вот, если бы рынок перевозок был прозрачным, работал по единым правилам, был бы сформирован ответственный подход к логистике, то можно было бы говорить об определенной предсказуемости как для перевозчиков, так и для заказчиков перевозок зерна", - добавил руководитель.

Прозрачности перевозок могут способствовать цифровые инструменты, которые внедряются в логистике.

Начальник управления регулирования транспорта ФАС Полина Пашуканис добавила, что основная доля перевалки экспорта зерна в 2024 году приходилась на порты Азово-Черноморского бассейна, порядка 90%, зерно в порт прибывает всеми видами транспорта. Основная доля - 64% - приходится на автомобильный транспорт. По ее словам, рынок автомобильных перевозок зерна является высококонкурентным, характеризуется большим количеством участников, которые зачастую имеют одно транспортное средство. Поэтому перевозки осуществляются по краткосрочным контрактам. При такой структуре рынка сбор данных и анализ - сложный процесс, поэтому цифровые решения в данной сфере помогут и упростить эту процедуру, и сделать более прозрачной.