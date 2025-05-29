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Т-Банк в апреле увеличил кредитный портфель по РСБУ на 1,6% до 2,7 трлн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Т-Банк в апреле увеличил совокупный кредитный портфель до вычета резервов по РСБУ на 1,6% до 2,677 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении материнской компании "Т-Технологии".

Кредиты физлицам в апреле выросли на 0,8% до 2,184 трлн рублей, юрлицам – на 5,3% до 493 млрд рублей.

Банк в апреле нарастил средства клиентов на 2,7% до 3,687 трлн рублей. Средства физлиц выросли на 4,4% до 2,995 трлн рублей, юрлиц – сократились на 4,3% до 692 млрд рублей.

Общий капитал Т-Банка по РСБУ на 1 мая достиг 520 млрд рублей, увеличившись за месяц на 2,8%. Базовый капитал в апреле вырос на 4,0% до 398 млрд рублей, основной – на 2,8% до 502 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Т-Банка за 4 месяца по РСБУ снизилась в 2,9 раза до 8,74 млрд рублей.

Т-Банк по итогам первого квартала 2025 года занимал 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Т-Банк
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