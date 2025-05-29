Рост рынка акций РФ в четверг сдерживался укреплением рубля и снижением нефти

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рост рынка акций РФ в четверг на ожиданиях второго раунда переговоров РФ-Украина, а также заявлениях президента США Дональда Трампа о нежелании вводить новые антироссийские санкции сдерживался коррекцией нефти вниз (фьючерс на Brent откатился к $64 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 2800 пунктов, растеряв часть дневного роста из-за укрепления рубля; локомотивом подъема выступили акции "АЛРОСА" (+1,9%), "Норникеля" (+1,9%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2809,94 пункта (+0,9%, днем индекс поднимался к 2840 пунктам), индекс РТС - 1127,68 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 мая, составил 78,497 руб. (-1,11 рубля).

Подорожали также акции "Роснефти" (+1,7%), "Северстали" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +1,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), ОК "Русал" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "НЛМК" (+0,9%), "ВК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы").

Подешевели акции "МТС" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что Россия готова представить украинским переговорщикам меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

"Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорилось в заявлении Лаврова, опубликованном МИД в среду.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пока не вводит санкции в отношении России, так как эти меры могут помешать быстрому урегулированию конфликта на Украине. "Единственная причина - это то, что в ситуации, когда я считаю, что мы близки к сделке, мне не хотелось бы все испортить", - сказал он журналистам в Белом доме.

Тем временем вышедшие накануне вечером данные Росстата зафиксировали сохранение низких темпов инфляции в России. Так, с 20 по 26 мая 2025 года она составила 0,06% после 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен к 26 мая был на уровне 0,21%, с начала года - 3,34%. Из данных за 26 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,9% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля).

ЦБ РФ перед заседанием совета директоров 6 июня рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил в среду зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи в четверг подрос и закрепился выше 2800 пунктов под влиянием геополитики. Дополнительную поддержку оказывают и данные Росстата по недельной инфляции, которая составила 0,06%. Представители Банка России говорят о том, что ЦБ перед заседанием 6 июня рассмотрит все данные, а решения по сигналу и ставке будут более разнообразными. В части геополитики ожидается второй раунд переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, на котором Россия готова предоставить свою версию меморандума.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи поднимался к 2840 пунктам, но затем сдал назад в рамках фиксации прибыли игроками. Геополитические ожидания снова улучшились: стала известна предполагаемая дата второго раунда переговоров с Украиной, а президент США Трамп решил не вводить новых антироссийских санкций, чтобы не мешать урегулированию. Кроме того, данные Росстата, вышедшие накануне, показали замедление потребительской инфляции как в недельном, так и в годовом выражении. Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ по итогам заседания 6 июня становится выше, считает эксперт.

Мировые рынки встретили ростом решение суда США по международной торговле, постановившего, что президент США Трамп превысил полномочия, вводя импортные пошлины. Коллегия судей заблокировала его распоряжение о введении ряда из пошлин, в том числе в отношении Китая.

На российском рынке в пятницу ожидаются квартальные отчеты по МСФО "Газпрома", "Аэрофлота" и "Интер РАО", а ВТБ выпустит отчет за 4 месяца 2025 года. Геополитические надежды могут и в пятницу подогревать спрос на акции, но фактор конца недели может сдерживать активность покупателей, а на уровнях выше 2840 пунктов по индексу МосБиржи находится зона сопротивления. Прогноз по индексу на 30 мая - 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

По словам начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александра Фетисова, рынок акций РФ продолжает восстановление в условиях некоторого прогресса в геополитическом диалоге, пока не явной и не конкретизированной угрозы новых антироссийских санкций и ожиданий смягчения риторики ЦБ РФ на июньском заседании.

Инвесторы пока проявляют некоторую осторожность в отношении акций экспортно ориентированных компаний, в том числе и нефтяных. Одним из факторов такой "осторожности", кроме сохраняющейся санкционной угрозы, является "психологически" значимое укрепление рубля против юаня до внутридневного максимума с мая 2023 года, тогда как большинство участников надеялись на некоторое ослабление рубля после окончания налогового периода. Индекс МосБиржи протестировал сопротивление в районе 2840 пунктов, после чего "быки" взяли тайм-аут. При "не ухудшении" новостного фона рынок постарается найти основания для роста как минимум к 2900-2950 пунктам, но, скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе, считает Фетисов.

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, динамику рынка акций в четверг в целом можно назвать консолидационной, а небольшой подъем - скорее инерционным. При этом в конце недели часть инвесторов может перейти к сокращению объема длинных позиций в преддверии выходных для снижения рисков по портфелям. При развитии данного сценария есть риски компенсации индексом МосБиржи части роста последних сессий и отступления ниже 2800 пунктов, предупреждает аналитик.

Поддержку рублю оказывает слабый спрос на валюту со стороны юрлиц, интерес к рублевой ликвидности с точки зрения возможности ее размещения под высокие ставки, а также геополитические новости. В результате, несмотря на прохождение пика налоговых выплат, национальная валюта продолжает позитивную динамику. Текущий уход юаня ниже 11 рублей и отступление доллара ниже 79 рублей можно оценить как временные, поскольку нет фундаментальных факторов для закрепления валют ниже обозначенных уровней на продолжительное время. В рамках второго полугодия рубль может оказаться под давлением, чему будет способствовать активизация импорта и смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. К концу года в рамках данного сценария есть риски подъема юаня выше 13 рублей, а доллара - выше 95 рублей, считает Зварич.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, появились предпосылки для снижения ставки ЦБ РФ.

Банк России презентовал обзор финансовой стабильности за IV квартал 2024 г. - I квартал 2025 г., в котором стоит акцентировать внимание на одном важном моменте: регулятор видит риски роста долговых проблем среди крупного бизнеса, уверенно увеличивается объем просроченной задолженности по ипотечному и потребительскому кредитованию. Порадовала инфляция - к 26 мая годовой показатель уменьшился до 9,78% с 9,9% неделей ранее. Таким образом, практически наверняка вопрос снижения ключевой ставки на июньском заседании ЦБ будет рассматриваться, считает эксперт.

"Вряд ли стоит закладываться именно на уменьшение ставки, скорее всего, решение будет приниматься в самый последний момент. Мы пока не меняем наш базовый сценарий, согласно которому ЦБ оставит ставку неизменной, но даст очень мягкий сигнал. Поэтому продолжаем рекомендовать удерживать открытые на днях спекулятивные "лонги" и даже, может быть, осторожно наращивать их, помня при этом, что негатив от геополитики может больно ударить по котировкам. Фаворитами здесь являются фьючерс на индекс МосБиржи, акции Сбера, "Т-Технологий", банка "Санкт-Петербург", - полагает Антонов.

В целом индекс МосБиржи легко преодолел несильное сопротивление 2800 пунктов. Первой целью роста выступает район 2900 пунктов, где расположены незакрытые "гэпы" от 12 и 15 мая. Там без новых позитивных драйверов логично ждать как минимум торможения, заключил представитель компании "Алор брокер".

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), просела Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,4-0,6%), нет единого вектора в США (Dow к 18:50 МСК просел на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq подросли на 0,2-0,3%).

Введенные Трампом глобальные пошлины были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом, сообщают американские СМИ. "Коллегия из трех судей Суда США по международной торговле в Нью-Йорке вынесла это решение, поддержав ряд исков, в которых утверждалось, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания сборов", - пишет Bloomberg.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи, комментируя решение суда, заявил: "Отношение зарубежных стран к Соединенным Штатам, остающееся без ответа, привело к историческому и постоянному торговому дефициту Америки". Он подчеркнул, что "неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране". Ожидается, что Белый дом будет обжаловать это решение, отмечает Trading Economics.

Банк Кореи в четверг понизил размер базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до минимальных с сентября 2022 года 2,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Регулятор отметил стабильность инфляции в стране, но указал на перспективы значительного замедления экономического роста и ухудшил его прогноз на этот год до 0,8% с 1,5% на фоне ослабления внутреннего спроса и замедления роста экспорта в связи с изменениями внешнеторговой политики США.

Экономика США в первом квартале 2025 года сократилась на 0,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о сокращении на 0,3%. Аналитики, принимавшие участие в опросе Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером цены растеряли весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов на новостях о незаконности введенных Трампом импортных пошлин; цена Brent откатилась в район $64 с дневного уровня $66 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $64,11 за баррель (-1,2% и +1,3% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $61,03 за баррель (-1,3% и +1,6% накануне).

Между тем ожидания увеличения предложения из-за ускоренного наращивания производства со стороны ОПЕК+ оказывают негативное влияние на цены.

В субботу состоится встреча министров восьми стран альянса, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки, в июле.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в четверг выросли акции "Мостотреста" (+4,1%), ПАО "Группа Астра" (+3,6%), ЦИАН (+2,9%), "ОГК-2" (+2,8%), "Белона" (+2,7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+2,6%), "Селигдара" (+2,4%), "Мосэнерго" (+2,2%).

Снизились акции "ТГК-14" (-5,6%), Московского кредитного банка (-2,1%).

Полиция Забайкалья задержала председателя совета директоров и основного владельца ПАО "ТГК-14" Константина Люльчева, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах. "Люльчев задержан, с ним ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения задержанному.

Уголовное дело было возбуждено УМВД РФ по Забайкальскому краю по материалам Службы экономической безопасности ФСБ России. По данным источника, задержание Люльчева связано с его незаконными действиями в отношении ТГК, а также кредитной деятельностью. По делу уже признаны потерпевшими ряд организаций, в том числе банк ПСБ.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-1%) по МСФО в I квартале 2025 г. выросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,94 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 27,9%, до 52,84 млрд руб. Выручка составила 177,31 млрд руб. (+14,1%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (-0,04%) по МСФО в январе-марте составила 10,74 млрд руб. после 8,71 млрд руб. в аналогичный период 2024 г., сообщается в отчетности компании. Таким образом, она выросла на 23,3%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,89 млрд рублей (из них 7,77 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 6,71 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,54 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).