Правительство надеется стабилизировать ситуацию в угольной отрасли

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и предправления РЖД Олег Белозеров после поездки в Кемеровскую область представили премьер-министру Михаилу Мишустину ряд предложений по стабилизации ситуации в угольной отрасли, сообщает сайт правительства.

"Сейчас мы это все подробно обсудим, доложим президенту. Рассчитываю, что это нам позволит принять все необходимые решения для сбалансирования этой ситуации", - сообщил Мишустин на совещании правительства по ситуации в угольной промышленности.

Мишустин напомнил, что в последние годы перед угольной отраслью появились серьезные вызовы, в частности, резко снизились мировые цены на все виды такого топлива.

"В этом году, к сожалению, конъюнктура продолжает ухудшаться. За первые четыре месяца экспортные цены упали почти на четверть. Осложняет положение высокая закредитованность компаний. Требуются значительные расходы для поддержания текущей деятельности и обеспечений промышленной безопасности, охраны труда, экологии", - описал ситуацию Мишустин.

Для выравнивания ситуации в угольной отрасли уже был разработан ряд мероприятий, напомнил премьер-министр.

"Надо помочь перспективным предприятиям, которые испытывают временные трудности", - заявил он.

В мае была утверждена программа по стабилизации ситуации в угольной отрасли. Одним из ее ключевых элементов стала скидка "РЖД" в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западном и южном направлениях с 1 мая по 31 декабря 2025 года.

В числе других мер ФАС России, Минтранс и Минэнерго возобновят применение понижающих коэффициентов к тарифам на железнодорожные перевозки энергетического угля (0,4 на дальность и 0,895) на этот же период. Также предполагается разработка стратегии для угольных предприятий, предусматривающей оздоровление, санацию или консервацию с четким указанием сроков, бюджета и источников финансирования.

Сальдированный убыток угольных компаний России в 2024 году составил 112,6 млрд рублей против прибыли 374,7 млрд рублей годом ранее. По итогам января-февраля 2025 года он уже составляет 19,9 млрд рублей против прибыли 20,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщал Росстат.