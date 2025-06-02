В Т-Банке задумались о создании третьего дата-центра из-за роста бизнеса и объема данных

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Т-Банк (входит в "Т-Технологии") думает о создании еще одного дата-центра из-за роста бизнеса и объема данных, сообщил "Интерфаксу" зампред правление банка Вячеслав Цыганов в кулуарах ЦИПР-2025.

"Мы уже сейчас видим, что, возможно, спрос будет больше. Мы уже начинаем потихонечку смотреть третью площадку, (. . .) потому что объемы данных растут, количество бизнеса увеличивается", - сказал он.

Т-Банк в ноябре 2024 года в рамках планов по созданию собственных дата-центров зарегистрировал две компании - "Т-ЦОД 1" (во Владимирской области) и "Т-ЦОД 2" (в Серпухове Московской области).

"Проект уже готовый. Мы выбрали всех подрядчиков, генподрядчиков, технадзор и так далее. Более того, уже начались строительные работы на обеих площадках одновременно. Соответственно, планы на 2027 год (открыть первый ЦОД - ИФ) подтверждаются", - отметил Цыганов.

"Для старта мы инвестируем в два равноценных дата-центра, но каждый из них будет строиться в три очереди, то есть в каждую очередь это минимум по тысячу стоек. Соответственно, максимальная загрузка это 3 тысячи стоек (в одном центре - ИФ)", - добавил он.

Он не стал раскрывать объем инвестиций в создание дата-центров, отметив, что эта информация носит чувствительный характер.

О том, что Т-Банк планирует создать собственную сеть центров обработки данных, первый центр рассчитывает открыть в 2027 году, Цыганов сообщил в ноябре 2024 года. По его словам, планируется использовать технологию freecooling (охлаждения оборудования за счет уличного воздуха), которую применяют крупнейшие технологические компании. Проект строительства сети дата-центров рассчитан до 2031 года.

Ранее у Т-Банка не было собственных центров обработки данных, он их арендовал.

Т-Банк по итогам первого квартала 2025 года занимал 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".