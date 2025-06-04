"Мосбиржа" допустила акции "Фикс прайс" к торгам с 9 июля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" решила включить с 9 июля обыкновенные акции "Фикс прайс" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, сообщила площадка.

Торговый код - FIXR.

Юрлицо "Фикс прайс" было учреждено в конце 2024 года. Предполагается, что холдинг Fix Price plc в 2025 году может запустить процесс обмена своих GDR на акции "Фикс прайс".

Сам холдинг в 2024 году редомицилировался с Кипра в Казахстан. Расписки Fix Price имели первый уровень листинга на "Мосбирже", однако уже с 3 января 2025 года по указанию Банка России они наряду с другими квазироссийскими компаниями были переведены в третий уровень листинга.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 марта 2025 года сеть объединяла 7282 магазина в России и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.