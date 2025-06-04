Поиск

"Мосбиржа" допустила акции "Фикс прайс" к торгам с 9 июля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" решила включить с 9 июля обыкновенные акции "Фикс прайс" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, сообщила площадка.

Торговый код - FIXR.

Юрлицо "Фикс прайс" было учреждено в конце 2024 года. Предполагается, что холдинг Fix Price plc в 2025 году может запустить процесс обмена своих GDR на акции "Фикс прайс".

Сам холдинг в 2024 году редомицилировался с Кипра в Казахстан. Расписки Fix Price имели первый уровень листинга на "Мосбирже", однако уже с 3 января 2025 года по указанию Банка России они наряду с другими квазироссийскими компаниями были переведены в третий уровень листинга.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 марта 2025 года сеть объединяла 7282 магазина в России и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.

Fix Price Казахстан Мосбиржа Кипр Фикс Прайс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Туроператоры сообщили о росте спроса на шенгенские визы на 50-60% в 2025 году

В России рост цен на картофель почти остановился

Инфляция в России с 27 мая по 2 июня составила 0,05%, годовая замедлилась до 9,7%

Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6486 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });