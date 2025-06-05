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Fix Price объявила о начале обмена GDR на акции российского ПАО

После завершеняи обмена акции ПАО начнут торговаться на "Мосбирже"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Fix Price с 5 июня запускает процесс обмена GDR казахстанского холдинга группы Fix Price на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс".

Оферта на обмен осуществляется через Retail Technologies & Solutions Limited, структуру Fix Price.

Соотношение обмена 1 GDR к 158 акциям. "Коэффициент обмена был рассчитан исходя из того, что после обмена Fix Price Group останется контролирующим лицом ПАО "Фикс Прайс" и некоторых иных иностранных бизнесов группы, не входящих в периметр консолидации ПАО "Фикс Прайс", - говорится в сообщении.

Обмен распространяется на держателей GDR Fix Price, которые учитываются через НРД или СПБ Банк, а также в иных депозитариях. Сбор заявок продлится до 4 июля и для биржевого, и для внебиржевого обмена.

Владельцы GDR, которые не примут участие в обмене, сохранят право собственности на GDR компании, однако не будут иметь доступа к организованным торгам на Московской бирже и СПБ Бирже после делистинга. При этом Fix Price продолжит торговаться на AIX.

Кроме того, Fix Price plc приняло решение о делистинге своих GDR с Мосбиржи и СПБ биржи. Предполагается, что после завершения обмена акции ПАО "Фикс Прайс" начнут торговаться на Мосбирже. Ожидаемая дата начала торгов - 6 августа.

"Московская биржа" решила приняла решение включить обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс, российской холдинговой компании Fix Price, в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении компании.

"В соответствии с указанным решением ценные бумаги включаются в котировальный список с 09.07.2025", - говорится в сущфакте.

Днем ранее об этом решении сообщила сама биржа.

Юрлицо "Фикс прайс" было учреждено в конце 2024 года. Предполагается, что холдинг Fix Price plc в 2025 году может запустить процесс обмена своих GDR на акции "Фикс прайс".

Сам холдинг в 2024 году редомицилировался с Кипра в Казахстан. Расписки Fix Price имели первый уровень листинга на "Мосбирже", однако уже с 3 января 2025 года по указанию Банка России они наряду с другими квазироссийскими компаниями были переведены в третий уровень листинга.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 марта 2025 года сеть объединяла 7282 магазина в России и странах ближнего зарубежья.

Fix Price Московская биржа Фикс Прайс
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