Основная сессия на "Мосбирже" открылась ростом индексов на 0,6%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в четверг растет на сохраняющихся ожиданиях возможного смягчения риторики Банка России после заседания в пятницу, сдерживающим фактором для "быков" остаются опасения затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

Внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (фьючерс на нефть Brent торгуется у $65 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов подросли на 0,6%, лидируют в росте акции "Сургутнефтегаза" (+1%), "МТС" (+1%), "Интер РАО" (+1%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 2852,86 пункта, индекс РТС вырос на 0,6% до 1144,82 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 5 июня, составляет 78,5025 рубля (-35,24 копейки).

Подорожали также акции "Т-Технологии" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +1% "префы"), "Московской биржи" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

В среду вечером состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп заявил, что в целом доволен разговором с Путиным, но считает, что эта беседа не приведет к незамедлительному мирному урегулированию на Украине.

Президент США также сообщил, что Путин заявил ему о планах дать ответ на украинские атаки на российские аэродромы. "Президент Путин сказал очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал Трамп. Кроме того, по словам Трампа, в ходе разговора речь шла и о "других ударах, проведенных обеими сторонами конфликта".

Путин сообщил Трампу, что Киев ударами по гражданским целям в России пытался сорвать переговоры в Стамбуле, но Россия не поддалась на провокации, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что подобные действия Киева "международным правом однозначно квалифицируются как терроризм". "По нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию", - добавил он.

Ушаков заявил, что правило "не вести переговоры с террористами" не исключает переговоров по соответствующим линиям, чтобы достичь урегулирования. "Правило такое существует, вы знаете, как поступают с террористами, но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какое-то урегулирование", - сказал Ушаков журналистам.

Росстат зафиксировал сохранение низких темпов инфляции в России, что подогревает ожидания скорого начала смягчения монетарной политики ЦБ. Так, инфляция с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая, 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен ко 2 июня составил 0,01%, с начала года - 3,39%. Из данных за конец мая - начало июня этого года и среднесуточных данных за май и июнь 2024 года следует, что годовая инфляция на 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля). Точные данные по годовой инфляции на конец мая Росстат опубликует 11 июня.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня. Большинство аналитиков ждет сохранения ставки на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 19-20% годовых.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в центре внимания участников рынка остается предстоящее в пятницу заседание Банка России по ключевой ставке. Банк России ранее заявлял, что будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Данные Росстата отражают замедление темпов роста индекса потребительских цен, однако динамика инфляции остается неоднородной: рост цен замедлился в категориях товаров и услуг, чувствительных к курсу рубля, но не столь выраженно в других группах. При этом проявляются признаки охлаждения в экономической активности, ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться пятый месяц подряд. "Наш прогноз предполагает снижение ключевой ставки на предстоящем заседании сразу на 200 б.п., до 19% годовых", - отмечают эксперты.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что российский рынок может продолжить коррекционное снижение.

Усилению продаж способствует рост рисков затягивания переговорного процесса между Россией и Украиной. Акции девелоперов в большей степени ориентированы на ожидания решения ЦБ по ставке, что в четверг может способствовать их восстановлению.

"В четверг ожидаем коррекционного снижения российского рынка. Геополитический фактор может продолжить давить на российские акции, что скомпенсирует влияние на рынок позитивных ожиданий относительно результатов заседания ЦБ в пятницу - в последние дни часть инвесторов могла увеличивать объем бумаг в портфеле в расчете на снижение в пятницу ключевой ставки на 100-200 б.п. Это приведет к преобладанию продаж и дальнейшему отступлению рынка от максимумов недели. Целевым диапазоном на четверг для индекса МосБиржи выступит коридор 2800-2860 пунктов", - считает Зварич.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, настроения на рынке акций несколько улучшились накануне после известий о разговоре президентов России и США. В комментариях Трампа не прослеживалось желания усилить санкционный режим в отношении России. Также позитивно была воспринята информация Росстата о замедлении инфляции в России, которое повышает вероятность снижения ставки ЦБ РФ в пятницу.

Настоящее ралли наблюдается на рынке ОФЗ, где индекс Мосбиржи гособлигаций взлетел сразу на существенные 1%, причем рост наблюдался шестые торги подряд. Это говорит о том, что долговые трейдеры уверены в снижении ставки ЦБ, полагает Антонов.

В США в среду подрос индекс Nasdaq (+0,3%), просел Dow (-0,2%) и не изменился S&P500. Негативное давление на рынок оказали слабые статданные.

Число рабочих мест в США в мае увеличилось на 37 тысяч, сообщила отраслевая организация ADP Employer. Это минимальный показатель с марта 2023 года. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный прирост - на 115 тысяч, по данным Trading Economics. Данные за апрель были пересмотрены в сторону понижения - до 60 тысяч с ранее объявленных 62 тысяч.

6 июня будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в мае. Эксперты предполагают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 130 тысяч, а безработица осталась на отметке 4,2%.

Президент США Трамп резко отреагировал на данные ADP, вновь потребовав срочного сокращения базовой ставки от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

"Слишком Поздно" Пауэлл должен сейчас же снизить процентную ставку. Он невозможен!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение до 52 пунктов. ISM Services опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с июня 2024 года.

В Азии в четверг также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в мае вырос до 51,1 пункта по сравнению с минимальными с сентября прошлого года 50,7 пункта в апреле. Динамика совпала с со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics.

ВВП Южной Кореи в I квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны не изменилась. Предварительно сообщалось о спаде на 0,2% квартал к кварталу и на 0,1% год к году. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение обеих оценок.

На нефтяном рынке утром в четверг цены приостановили снижение, ранее подогретое сообщениями, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3% до $65,01 за баррель (-1,2% в среду), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1% до $62,92 за баррель (-0,9% накануне).

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тысяч баррелей в сутки.

Накануне саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. Цены для Европы будут повышены.

Минэнерго США сообщило о заметном сокращении запасов нефти на прошлой неделе при уверенном росте резервов нефтепродуктов.