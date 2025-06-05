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Несколько банков Казахстана запустили криптокарты

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пять банков Казахстана подключились к пилотному проекту Национального банка по запуску криптокарт - Народный, Forte, Freedom, RBK и Altyn, сообщил на брифинге председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

"Это достаточно крупные и значимые банки, активные. Через криптокарты этих банков, если у вас есть криптокошелек на бирже, будь то Binance или другие биржи, которые на МФЦА (Международный финансовый центр "Астана" - ИФ) зарегистрированы, вы можете беспрепятственно мгновенно переводить средства и оплачивать любые товары, работы и услуги по всему Казахстану, не только в МФЦА", - сказал Сулейменов .

В мае сообщалось, что власти Казахстана легализуют криптообменники. Их лицензированием будет заниматься Национальный банк.

Деятельность криптобирж в юрисдикции МФЦА будет регулироваться отдельно. Вместе с тем, предусмотрено функциональное взаимодействие между провайдерами обмена криптовалют и криптобиржами МФЦА для обеспечения целостной инфраструктуры цифрового рынка.

В начале июня Нацбанк запустил проект криптокарт с привязкой к кошелькам на криптобиржах МФЦА. С помощью криптокарт можно совершать покупки онлайн и через терминал, а также снимать наличные.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале 2025 года распорядился в срочном порядке создать в стране инфраструктуру для более широкого легального обращения цифровых активов, что позволит казахстанским криптоинвесторам выйти из "серой зоны".

В планах Казахстана, как заявлял ранее Токаев, стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, криптоэкосистемы, а также регулируемого и прозрачного цифрового майнинга.

Международный финцентр "Астана" - территория с особым налоговым, валютным, визовым режимом в столице Казахстана, созданная с целью привлечения инвестиций в экономику. Регуляторная база по размещению токенизированных ценных бумаг вступила в действие в юрисдикции МФЦА с 2024 года.

В МФЦА, по данным на июнь 2025 года, действуют 11 криптобирж: WhiteBIT Kazakhstan Ltd., Cronex Ltd. (бывшая Onyx), Neyco Ltd., Swiftex.io Limited, Bigone Investment Ltd., Top Line Limited, Intebix Ltd. (бывшая Biteeu Eurasia Ltd.), ATAIX Eurasia Ltd., Delta DA Ltd., BN KZ Technologies Limited, Bybit Limited.

Казахстан Тимур Сулейменов МФЦА Нацбанк Казахстана
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