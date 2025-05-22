Нацбанк Казахстана легализует криптообменники

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане появятся пункты по обмену криптовалюты, лицензированием таких криптообменников будет заниматься Национальный банк, сообщил на брифинге директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.

"В рамках общей юрисдикции Казахстана вводится новая категория участников - провайдеры услуг по обмену криптовалют, осуществляющие деятельность на основании лицензии и под надзором Национального банка. Их функционал будет включать операции по обмену криптовалют за фиатные деньги. Перечень криптовалют, доступных для покупки или продажи такими организациями, будет установлен Национальным банком", - сказал он.

По его словам, законодательством будет закреплен правовой статус операторов криптообменных платформ, лицензированием которых будет заниматься Нацбанк.

"За Нацбанком закрепляется регулирование и лицензирование деятельности криптообменников по обмену криптовалют, контроль и надзор за ними и деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов (ЦФА), на базе которых осуществляется выпуск и обращение этих активов, а также организация контроля выпуска и оборота стейблкойнов, удостоверяющих права на деньги", - добавил он.

Деятельность криптобирж в юрисдикции международного финансового центра "Астана" (МФЦА) будет регулироваться отдельно. Вместе с тем предусмотрено функциональное взаимодействие между провайдерами обмена криптовалют и криптобиржами МФЦА для обеспечения целостной инфраструктуры цифрового рынка.

"В совместную компетенцию агентства финрегулирования и Нацбанка входит регулирование выпуска и оборота цифровых финансовых активов, включая определение требований к эмитентам и инвесторам ЦФА, к качеству базового актива, который выступает обеспечением для выпуска ЦФА", - пояснил Ашыкбеков.