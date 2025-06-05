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Доходность гособлигаций США растет после разговора Трампа с Си Цзиньпином

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций растет в четверг на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Доходность 10-летних US Treasuries к 18:19 по московскому времени увеличилась на 3,2 базисного пункта (б.п.), составив 4,391% годовых. Показатель для 30-летних бумаг повысился на 1,2 б.п., до 4,893%.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам привел к положительному результату.

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"Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли редкоземельными металлами. По его словам, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.

Ранее в ходе сессии доходность гособлигаций США снижалась на слабых статданных по американскому рынку труда.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс. - до 247 тыс. Это максимальный показатель с начала октября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 235 тыс., по данным Trading Economics.

США КНР Дональд Трамп US Treasuries Си Цзиньпин
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