В Белом доме заявили о стратегическом интересе США к Китаю

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели "хороший и продуктивный разговор", обе страны заинтересованы в рынках друг друга, заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

"Это был хороший, продуктивный разговор. Он (Трамп - ИФ) всегда наслаждался уважительными отношениями с председателем Китая", - сообщила Левитт.

Как отметила представитель Белого дома, "Китаю нужны США и наши рынки".

"Мы также имеем стратегический интерес к экономике и рынку Китая", - подчеркнула она.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин решили, что торговые представители США и Китая продолжат вести переговоры по этому "важному двустороннему" вопросу, резюмировала Левитт.

Как сообщалось, в четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР и президента США.

В минувшую пятницу Трамп выразил надежду на обсуждение торговых договоренностей Вашингтона и Пекина напрямую с Си Цзиньпином, так как, по мнению американского лидера, многие из них были нарушены.