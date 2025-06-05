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Трамп положительно оценил разговор с Си Цзиньпином по спорным торговым вопросам

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам привел к положительному результату.

"Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли редкоземельными металлами.

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По его словам, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.

"Наши команды вскоре встретятся в месте, которое будет определено позднее", - добавил он.

Трамп отметил, что в ходе разговора китайский лидер пригласил его с супругой посетить Китай. Глава Белого дома отметил, что со своей стороны пригласил Си Цзиньпина в США.

Дональд Трамп КНР США Си Цзиньпин
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