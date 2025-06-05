Си Цзиньпин призвал Трампа отказаться от негативных мер в отношении КНР

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в четверг заявил, что Вашингтону следует снять введенные против Китая ограничительные меры в торговле и других сферах, сообщает Bloomberg.

"Си Цзиньпин сказал Трампу, что США должны убрать "негативные" меры, введенные в отношении Китая", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что китайский лидер и президент США договорились как можно скорее начать новый раунд двусторонних переговоров.