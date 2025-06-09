Песков объяснил укрепление рубля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Укрепления рубля объясняется макроэкономической стабильностью и запасом прочности российской экономики, заявили в Кремле.

"Мы это (укрепление рубля) видим невооруженным глазом сами, и особым экспертом для этого быть не нужно. Валюта укрепляется. Для каких-то сегментов экономики это хорошо, для каких-сегментов экономики, экспортоориентированных, есть определенные издержки в этой связи. Но налицо одно - макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение Bank of America о том, что рубль в 2025 году укрепился более чем на 40% и стал самой успешной валютой в этом году.