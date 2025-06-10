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Структура "Ростеха" купила 30% ИТ-компании "Ред Софт"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Компания "РТ-Ред" (входит в госкорпорацию "Ростех") приобрела 30% ИТ-компании "Ред Софт" (разработчик операционной системы "Ред ОС"), говорится в сообщении госкорпорации.

Сделка совершена в рамках соглашения о партнерстве, которое нацелено на укрепление технологического суверенитета в ИТ-сфере и продвижение отечественного ПО на внутреннем и внешнем рынках, отмечается в сообщении.

Сумма сделки не называется.

По данным ЕГРЮЛ, компания "РТ-Ред" принадлежит АО "Цифровая система", которое 28 апреля стало владельцем 30% ООО "Ред Софт". Продавцом этой доли тогда выступило АО "Цифровой вектор" Артура Деева, который также является гендиректором АО "Цифровая система".

Как говорится в сообщении, основным направлением сотрудничества станет совместное развитие экосистемы инфраструктурных и прикладных решений "Ред Софт", создание комплексной линейки импортозамещающих решений в области корпоративного ПО и программно-аппаратных комплексов, повышающих эффективность бизнес-процессов.

"Партнерство с "Ростехом" позволит "Ред Софт" ускорить темпы развития продуктового портфеля, реализовать новые масштабные проекты вместе с технологическими партнерами, а также предложить российскому и международному рынку больше эффективных решений, в том числе – превосходящих зарубежные аналоги. Новый уровень сотрудничества будет способствовать дальнейшему достижению целей импортозамещения в сфере ИТ, формированию условий для повышения темпов экономического роста и достижения Россией лидирующих позиций в области высоких технологий", - отметил генеральный директор "Ред Софт" Максим Анисимов, слова которого приводятся в сообщении.

"Ред Софт" – российский разработчик программного обеспечения на основе собственного технологического стека. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ред Софт" зарегистрировано в 2014 году, уставный капитал - 176 млн рублей.

По итогам 2024 года выручка ООО "Ред Софт" составила 3,8 млрд рублей, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль составила 797,1 млн рублей, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее.

РТ-Ред Ростех Ред Софт АО "Цифровая система" АО "Цифровой вектор"
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