Авиакомпания Virgin Australia планирует IPO в Австралии в июне

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вторая по величине авиакомпания Австралии Virgin Australia планирует провести первичное размещение акций на Австралийской фондовой бирже (ASX) в июне.

Компания продаст 236,2 млн акций по цене 2,9 австралийского доллара. Общая сумма размещения составит 685 млн долларов ($446 млн), сообщил перевозчик.

Торги акциями авиакомпании на ASX, как ожидается, начнутся 24 июня.

Организаторами размещения являются Goldman Sachs, UBS и Barrenjoey.

После IPO доля находящихся в свободном обращении акций будет составлять 30,2%. Остальная часть останется у нынешних акционеров, включая Bain Capital, Qatar Airways, Virgin Group и Queensland Investment Corp.

Исходя из цены размещения рыночная стоимость Virgin Australia оценивается в 2,3 млрд долларов.

Авиакомпания обслуживает около 20 млн пассажиров в год, осуществляя полеты на более чем 100 самолетах по 76 маршрутам в 38 точек назначения в Австралии и близлежащих странах. На следующей неделе она запустит первые дальнемагистральные рейсы в Доху в рамках партнерства с Qatar Airways.