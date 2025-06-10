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Brent подорожала до $67,8 за баррель

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост на фоне оптимизма по поводу американо-китайских переговоров, проходящих в Лондоне.

К 18:05 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (1,12%), до $67,79 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,76 (1,16%), до $66,05 за баррель.

Министр торговли США Говард Латник дал положительную оценку торговым переговорам Вашингтона и Пекина.

"Дискуссии шли весь день вчера, и я ожидаю, что они займут и весь сегодняшний день. Они идут хорошо, и мы проводим много времени вместе", - сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп также положительно отозвался о ходе переговоров.

Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо.

"Эти торговые переговоры порождают чувство оптимизма, - отметил аналитик Onyx Capital Гарри Чилингирян. - Рынок ждет, к чему они приведут, и это оказывает поддержку ценам".

Позднее на этой неделе состоится очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Достижение договоренности по иранской ядерной проблеме может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта этой страны.

9 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона скоро передаст США предложения по ядерной программе исламской республики. Он призвал Вашингтон "не упускать эту возможность" и отнестись к предложению серьезно.

С 12 апреля состоялись пять раундов переговоров между Ираном и США. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

Brent WTI Иран США Китай
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