Brent подорожала до $67,23 за баррель

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром во вторник после существенного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по московскому времени повысилась на $0,19 (0,28%), до $67,23 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,57 (0,9%), до $67,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,15 (0,23%), до $65,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,71 (1,1%), до $65,29 за баррель.

Brent завершила торги накануне на максимуме с конца апреля, WTI - с начала позапрошлого месяца на фоне очередного раунда торговых переговоров США и Китая, прошедшего в Лондоне. Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо.

Ожидается, что переговоры продолжатся во вторник. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными".

"Рынок уже заложил в котировки некоторый успех в американо-китайских торговых переговорах, - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Итоги могут быть озвучены только черед день, и я думаю, что до тех пор цены будут слабо колебаться".

Поддержку нефтяным котировкам также оказало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют, накануне ушел вниз на 0,3%, что повысило привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.