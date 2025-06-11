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Рубль утром в среду корректируется вниз в паре с юанем на МосБирже

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в среду, рубль опускается в рамках коррекции после заметного укрепления по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минут‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ы торгов курс юаня составил 10,864 руб. (+5,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,17 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Диапазон торгов валютной пары "юань-рубль" в среду может составить 10,5-11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Основным фактором поддержки для национальной валюты продолжает оставаться высокий интерес к рублевым инструментам, дающим хорошую доходность на фоне высоких ставок, что снижает спрос на иностранную валюту, констатирует эксперт.

"Рынок энергоносителей на текущий момент выступает дополнительным поддерживающим фактором - оцениваем текущие уровни в ценах на нефть как временные, видя риски возвращения нефти марки Brent на среднесрочном горизонте в диапазон $60-65, что в дальнейшем может (как минимум) сдержать укрепление рубля", - указывает Зварич в обзоре.

"В первой половине торгов среды ожидаем попыток рубля продолжить укрепление, что приведет к отступлению юаня ниже 10,8 руб. за юань. Однако ближе к вечеру часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте, что будет способствовать отыгрышу части утренних потерь и попыткам юаня вернуться выше отметки 10,8 руб. за юань. Наш целевой диапазон на среду для пары юань/рубль составляет 10,5-11 руб‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​лей", - прогнозирует аналитик ПСБ.

Цены на нефть

Цены на нефть слабо снижаются утром в среду, инвесторы оценивают результаты американо-китайских торговых переговоров, ожидая официальных заявлений сторон.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени опустилась на 0,1%, до $66,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на 0,03%, до $64,96 за баррель.

Представители Китая и США согласовали рамки реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе недавнего телефонного разговора и на первых переговорах в Женеве, заявил представитель КНР на международных переговорах по торговым вопросам Ли Чэнган.

Министр торговли США Говард Латник сообщил журналистам, что теперь команды переговорщиков сообщат руководству о результатах. Он отметил, что если лидеры одобрят договоренности, то будет формироваться рамочная программа развития отношений, основной частью которой должен стать вопрос об ограничениях Китая на экспорт в США редкоземельных металлов.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 370 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель упал на 3,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 100 тыс. баррелей.

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