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Структура "Роснано" инициировала консорциум российских производителей микроэлектроники

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) группы "Роснано" объединил российских производителей микроэлектроники в новый консорциум "ЗЕЛМАШ", говорится в сообщении "Роснано".

В число участников консорциума вошли: НИУ МИЭТ, АО "ЗНТЦ", АО "Завод Протон", АО "ЗИТЦ", АО "НПП "ЭСТО", АО "НИИПМ", АО "РЕТИКЛ". Председателем совета консорциума стал генеральный директор АО "ЗНТЦ" Анатолий Ковалев.

Как говорится в сообщении, для развития полного цикла производства отечественной микроэлектроники в рамках консорциума планируется: проведение фундаментальных и прикладных исследований; разработка новых технологий и оборудования; организация серийного выпуска продукции; подготовка необходимых кадров.

Первым шагом нового объединения стало заключение стратегического соглашения с АО "Нанотроника" (ГК "Элемент"), целью которого является консолидация усилий в области развития передовых электронных технологий.

Зеленоградский нанотехнологический центр - одно из ведущих отечественных предприятий по разработке и производству микроэлектронного оборудования, в том числе импортозамещающего. В прошлом году центр успешно завершил разработку первого российского литографа 350 нм. В настоящее время ведутся работы по созданию установки совмещения и проекционной экспозиции 130 нм. Завершение проекта намечено на 2026 год.

"Создание консорциума позволит компании расширить технологические линейки за счет партнерских площадок, продолжить работу по совершенствованию фотолитографического оборудования и внедрению новых технологий на предприятиях-потребителях", - говорится в сообщении.

Роснано
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