Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ выросла в апреле до рекордных 54%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в апреле 2025 года достигла нового максимума - 56,2%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в марте - 53,7%, следует из предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В то же время доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за импорт в РФ товаров и оказание услуг апреле снизилась до нового минимума - 15,4% (прежний минимум был в декабре - 16,1%).

Доля платежей в валютах дружественных государств в апреле опустилась до 28,3%, повторив минимальный уровень, зафиксированный в январе текущего года.

Рекордно высокими были в апреле доли рублевых платежей при расчете за импорт с партнерами из Азии (впервые больше половины - 51,9%), американских стран (60,2% превышен прежний рекорд, зафиксированный в марте 53,6%) и Европы (67,6%, также превышен мартовский рекорд - 64,9%). При импорте из стран Африки доля рублевых платежей составила в апреле 68,0% (рекордно высокий уровень был в феврале - 72,0%).

При этом в апреле рекордно низкими были доли платежей в валютах недружественных стран при оплате импорта из Европы - 30,6% (прежний минимум - в марте 32,7%) и из стран американского континента - 36,7% (прежний минимум также в марте - 40,9%). Доля токсичных валют при оплате импорта из азиатских стран в апреле составила 9,4% (рекордно низкой был этот показатель в декабре 2024 года - 8,7%).

Доля платежей в рублях за российский экспорт в апреле выросла до рекордно высоких 52,3%, впервые больше пол‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​овины стоимости месячного экспорта покупатели оплатили рублями.

При этом выручка российских экспортеров в валютах недружественных государств в апреле, напротив, обновила минимум, упав до 14,1%, это меньше на 1,6 процентного пункта прежнего минимума - 15,7% в июне 2024 года. Остальные 33,6% пришлись на поступления в валютах дружественных государств.

В апреле были обновлены максимумы рублевых поступлений от партнеров из стран Азии (48,9%), Америки (55,6%) и Африки - 98,3%. При оплате экспорта в Европу на долю рублевых платежей пришлось 62,8%, максимальной она была в августе 2024 года - 67,9%.

В то же время новый минимум зафиксирован для доли платежей в валютах недружественных стран за экспортные поставки в Азию (12,2%), в американские государства (42,35%), повторен рекордно низкий показатель при поставках в Африку (1,0%, как и в декабре 2024 года).

Суммарно доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в апреле выросла до рекордных 54,0%, превысив прежний максимум, зафиксированный в марте (51,5%), когда впервые более половины расчетов во внешней торговле РФ были выполнены в национальной российской валюте.

Соответственно, в апреле до новых минимумов снизились доли платежей в валютах недружественных государств при расчетах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам - до 14,6% и в прочих валютах - до 31,3%.

Результатом изменения структуры и объемов внешнеторговых платежей стало снижение в апреле сложившегося положительного сальдо расчетов в валютах недружественных государств до минимальных с октября 2024 года $0,9 млрд.