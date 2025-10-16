Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте России в августе достигла 55,2%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах России в августе 2025 года вновь обновила абсолютный максимум, достигнув 55,2% после 54,9% в июле и 54,3% в июне, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов. Они опубликованы на сайте Банка России.

Начиная с марта 2025 года, когда этот показатель составил 51,6%, более половины расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выполнялись в национальной российской валюте.

Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в августе оценивается в $1,5 млрд. В том числе сальдо расчетов в недружественных валютах было отрицательным (-$0,26 млрд), оно было почти компенсировано положительным сальдо расчетов в валютах дружественных стран ($0,20 млрд), а положительное сальдо расчетов в российских рублях ($1,590 млрд в долларовом эквиваленте) определило итоговый результат внешнеторговых расчетов этого месяца.

Рекордно высокой была в августе доля платежей в рублях за российский экспорт, она выросла до 56,3% с 54,4% в июле.

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в Россию товаров и оказания услуг в августе снизилась до 54,1% после 55,4% в июле. Она начиная с декабря 2024 года превышает половину, рекордно высокой была в апреле - 56,2%.

Примерно треть расчетов по внешнеторговым контрактам приходится на расчеты в валютах дружественных стран - за экспорт из РФ в августе 29,4% оплачено этими валютами после 32,4% в июле, в платежах за импортные поставки в РФ этот показатель в августе составил 30,1% после 30,2% в июле.

Доля валют недружественных государств в расчетах сейчас вдвое меньше - за экспорт в августе 14,3% после 13,2% в июле, за импортные поставки - соответственно 15,7% после 14,5%.