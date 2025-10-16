Поиск

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте России в августе достигла 55,2%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах России в августе 2025 года вновь обновила абсолютный максимум, достигнув 55,2% после 54,9% в июле и 54,3% в июне, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов. Они опубликованы на сайте Банка России.

Начиная с марта 2025 года, когда этот показатель составил 51,6%, более половины расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выполнялись в национальной российской валюте.

Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в августе оценивается в $1,5 млрд. В том числе сальдо расчетов в недружественных валютах было отрицательным (-$0,26 млрд), оно было почти компенсировано положительным сальдо расчетов в валютах дружественных стран ($0,20 млрд), а положительное сальдо расчетов в российских рублях ($1,590 млрд в долларовом эквиваленте) определило итоговый результат внешнеторговых расчетов этого месяца.

Рекордно высокой была в августе доля платежей в рублях за российский экспорт, она выросла до 56,3% с 54,4% в июле.

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в Россию товаров и оказания услуг в августе снизилась до 54,1% после 55,4% в июле. Она начиная с декабря 2024 года превышает половину, рекордно высокой была в апреле - 56,2%.

Примерно треть расчетов по внешнеторговым контрактам приходится на расчеты в валютах дружественных стран - за экспорт из РФ в августе 29,4% оплачено этими валютами после 32,4% в июле, в платежах за импортные поставки в РФ этот показатель в августе составил 30,1% после 30,2% в июле.

Доля валют недружественных государств в расчетах сейчас вдвое меньше - за экспорт в августе 14,3% после 13,2% в июле, за импортные поставки - соответственно 15,7% после 14,5%.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Суд удовлетворил иск Сбера к Euroclear на $263,7 млн, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов

"Транснефть" предложила помощь в проектировании трубопровода из Венгрии в Сербию

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

"Мосбиржа" 3 ноября будет проводить торги на всех рынках кроме отдельных инструментов

Дюков заявил о необходимости создать 25 новых технологий для разработки запасов нефти

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Решетников сказал о необходимости реновировать механизмы реструктуризации долгов

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн

Путин предупредил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 1% до 510 млн тонн
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7374 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });