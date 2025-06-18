Силуанов обусловил экономию бюджета РФ от снижения ставки дальнейшими шагами ЦБ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Последнее решение совета директоров Банка России по снижению ключевой ставки до 20% годовых пока не оказывает влияния на расходы федерального бюджета, связанные с субсидированием процентных ставок, экономия может быть возможна в случае дальнейших шагов регулятора по смягчению денежно-кредитной политики, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

При подготовке проекта федерального бюджета на текущий год изначально учитывался показатель среднегодовой ключевой ставки 18,5%, при подготовке весенних поправок прогноз был уточнен до 20,5% годовых, сообщил он.

"То, что сейчас произошло, решение совета директоров ЦБ, не повлияет на наши оценки, на наши прогнозы, которые закладывались по расходам, связанным с субсидируемыми процентными ставками, поскольку они находятся в параметрах, которые мы сегодня ожидали - среднегодовая ставка 20,5%, из которой составлены поправки бюджета", - отметил Силуанов, выступая в Совете Федерации.

"Если ЦБ увидит возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, то соответствующие ресурсы, которые будут требоваться на субсидирование процентов, которые привязаны к субсидируемым процентным ставкам, они будут уменьшаться", - сказал министр,

По его словам, осенью можно будет посмотреть, "как будет складываться ситуация с финансами, какая будет стоимость денег в экономике, соответственно, уточнить ассигнования, привязанные к ключевой ставке".