ЦБ Швейцарии ожидаемо снизил ставку до нулевого уровня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) по итогам завершившегося в четверг заседания снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0% годовых.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

ЦБ уменьшил ставку по итогам шестого заседания подряд, до минимума с 2022 года, на фоне замедления инфляции в стране. Потребительские цены в Швейцарии в мае снизились на 0,1% в годовом сравнении.

Обновленный прогноз SNB предусматривает, что средняя инфляция в стране в 2025 году составит 0,2%, в 2026 году - 0,5%, в 2027 году - 0,7%. Прогноз основан на предположении, что ставка будет оставаться на нулевом уровне.

ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП Швейцарии примерно до 1-1,5% в текущем и следующем году. В первом квартале 2025 года экономика страны выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2% по сравнению с сопоставимым периодом 2024 года.

Регулятор отметил ухудшение перспектив мировой экономики на фоне повышенной напряженности в международных торговых отношениях.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 25 сентября.

Швейцарская национальная валюта укрепляется после объявления решения SNB. По состоянию на 11:23 (по Москве) франк торгуется по $1,2231, с повышением на 0,15% от уровня закрытия среды. Курс евро к франку снизился на 0,19% до 0,9384 франка за евро.