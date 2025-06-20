Поиск

Акционеры "Т Плюс" приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Т Плюс" на прошедшем 20 июня годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

До этого акционеры "Т Плюс" получили около 4 млрд руб. (по 0,08995 руб. на акцию) за I полугодие 2024 г.

"Т Плюс" начала выплачивать дивиденды с 2019 г.

За I полугодие 2023 г. акционеры "Т Плюс" получили 0,08995 руб. на акцию, финальные дивиденды за 2023 г. составили 0,1349 руб. на акцию. Такие же суммы "Т Плюс" выплачивала по итогам I полугодия и полный 2022 г.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

Т Плюс Виктор Вексельберг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2025

Сбербанк вскоре планирует представить новые способы проведения платежей

Сбербанк вскоре планирует представить новые способы проведения платежей
ПМЭФ-2025

Президент РФ призвал ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля отложил идею снизить "потолок" цен на нефть из РФ до $45

ПМЭФ-2025

Сбербанк не планирует выводить "дочки" на IPO в ближайшем будущем

ПМЭФ-2025

Россельхозбанк спрогнозировал взрывной рост рынка готовой еды в РФ

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Уверенность ЦБ в устойчивости дезинфляции выросла

Министр энергетики Турции заявил о потребности еще минимум в восьми реакторах

ПМЭФ-2025

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана261 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6588 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });