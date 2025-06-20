Акционеры "Т Плюс" приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Т Плюс" на прошедшем 20 июня годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

До этого акционеры "Т Плюс" получили около 4 млрд руб. (по 0,08995 руб. на акцию) за I полугодие 2024 г.

"Т Плюс" начала выплачивать дивиденды с 2019 г.

За I полугодие 2023 г. акционеры "Т Плюс" получили 0,08995 руб. на акцию, финальные дивиденды за 2023 г. составили 0,1349 руб. на акцию. Такие же суммы "Т Плюс" выплачивала по итогам I полугодия и полный 2022 г.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.