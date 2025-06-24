Акционеры девелопера "Самолет" одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Акционеры девелопера "Самолет" одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании.

В последний раз "Самолет" платил дивиденды в 2022 году: 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей по итогам I квартала, еще столько же - за I полугодие. Но в качестве альтернативы дивидендам "Самолет" в 2023-2024 годах практиковал buyback.

"Принимая во внимание длительную жесткую денежно-кредитную политику Банка России, обновление дивидендной политики произведем к середине 2025 года", - говорила в конце прошлого года гендиректор "Самолета" Анна Акиньшина.

Совет директоров "Самолета" переизбран в прежнем составе: акционеры и их представители Дмитрий Голубков, Михаил Кенин, Игорь Евтушевский, гендиректор компании Акиньшина, глава бизнес-юнита "Страна" Александр Прыгунков, управляющий директор Совкомбанка Артем Языков и независимые директора Азамат Кумыков, Екатерина Соколова, Владислав Глинберг.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, согласно последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.