Поиск

"Газпром" видит перспективы развития газомоторного рынка за счет передвижных заправщиков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Развитие применения передвижных автомобильных газовых заправщиков позволит существенно расширить рынок газомоторного топлива в России, отметил заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Андрей Савин на заседании комитета по энергетике Государственной Думы.

Он выступил за "расширение использования природного газа в части расширения газозаправочной инфраструктуры в виде мобильных комплексов, заправщиков - ПАГЗ". "К примеру, у нас сейчас тысяча заправок, взять две тысячи ПАГЗов (как правило формат организации такой - на одной заправке работает два ПАГЗа: один заправляется, один реализует где-то в другом месте)", - пояснил он.

Менеджер "Газпрома" выступил за введение мер государственной поддержки приобретения передвижных заправщиков: ""Мы предлагаем для них выделить отдельную субсидию. Если взять (субсидию - ИФ) 15 млн рублей на ПАГЗ - это 30 млрд рублей - в течении трех лет позволит существующий стационарный заправочный комплекс загрузить выше чем на 30% и дополнительно развить еще тысячу мобильных заправочных комплексов. Таким образом, с минимальными государственными затратами мы развиваем этот комплекс за счет мобильных средств".

Газовик также отметил, что ПАГЗ могут использоваться для обеспечения автономного газоснабжения потребителей в удаленных регионах (в диалоге участники заседания упомянули Якутию): "В концепции отражено в том числе и автономное газоснабжение".

Передвижные газовые заправщики могут быть использованы для обеспечения топливом транспорта, использующего метан, а также для автономной подачи газа потребителям, например, во время проведения ремонтных работ на газопроводах. В 2024 году ООО "Газпром газомоторные системы" приступило к самостоятельному производству ПАГЗ.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $67,93 за баррель

АСВ переведет принадлежащие ему привилегированные акции ВТБ в казну

Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на топливо в РФ

Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на топливо в РФ

ЦБ заявил, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 1 сентября 2026 г.

ЦБ заявил, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 1 сентября 2026 г.

Фондовые индексы Израиля достигли рекорда, показав наилучший рост в EMEA в июне

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана389 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6608 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });