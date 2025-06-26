"Газпром" видит перспективы развития газомоторного рынка за счет передвижных заправщиков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Развитие применения передвижных автомобильных газовых заправщиков позволит существенно расширить рынок газомоторного топлива в России, отметил заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Андрей Савин на заседании комитета по энергетике Государственной Думы.

Он выступил за "расширение использования природного газа в части расширения газозаправочной инфраструктуры в виде мобильных комплексов, заправщиков - ПАГЗ". "К примеру, у нас сейчас тысяча заправок, взять две тысячи ПАГЗов (как правило формат организации такой - на одной заправке работает два ПАГЗа: один заправляется, один реализует где-то в другом месте)", - пояснил он.

Менеджер "Газпрома" выступил за введение мер государственной поддержки приобретения передвижных заправщиков: ""Мы предлагаем для них выделить отдельную субсидию. Если взять (субсидию - ИФ) 15 млн рублей на ПАГЗ - это 30 млрд рублей - в течении трех лет позволит существующий стационарный заправочный комплекс загрузить выше чем на 30% и дополнительно развить еще тысячу мобильных заправочных комплексов. Таким образом, с минимальными государственными затратами мы развиваем этот комплекс за счет мобильных средств".

Газовик также отметил, что ПАГЗ могут использоваться для обеспечения автономного газоснабжения потребителей в удаленных регионах (в диалоге участники заседания упомянули Якутию): "В концепции отражено в том числе и автономное газоснабжение".

Передвижные газовые заправщики могут быть использованы для обеспечения топливом транспорта, использующего метан, а также для автономной подачи газа потребителям, например, во время проведения ремонтных работ на газопроводах. В 2024 году ООО "Газпром газомоторные системы" приступило к самостоятельному производству ПАГЗ.

