Чистая прибыль банков РФ в мае выросла на 13% в месячном выражении

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банковского сектора РФ в мае 2025 года составила 296 млрд рублей (за вычетом дивидендов от дочерних банков), что на 13% выше результата апреля (261 млрд рублей), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал (ROE) выросла до 18,9% с 16,9% месяцем ранее.

Основная прибыль увеличилась до 277 млрд рублей (+105 млрд рублей, +62%). На динамику повлияло сокращение отчислений в резервы (-75 млрд рублей, -33%): они были частично восстановлены по экосистемным инвестициям. Кроме того, снизились операционные расходы, главным образом на персонал (-18 млрд рублей, -5%).

Неосновные (волатильные) доходы банков при этом снизились (-76 млрд рублей, -62%) из за роста убытков по инвалюте и ПФИ на фоне укрепления рубля на 4%.

Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (+54 млрд рублей), составил примерно 350 млрд рублей (245 млрд рублей в апреле).

С начала года банки заработали 1,3 трлн рублей, что на 10% ниже прибыли за 5 месяцев 2024 года (1,4 трлн рублей за вычетом дивидендов от российских дочерних банков). ЦБ отмечает, что такой результат в основном связан с ростом отчислений в резервы с начала года на фоне постепенного вызревания розничного портфеля.