Грузооборот "Транснефти" снижается из-за ОПЕК+ и технологических вызовов в добыче

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Транснефть" отмечает снижение грузооборота из-за действия сделки ОПЕК+ и технологических проблем в российской нефтедобыче, поэтому выручка не будет расти такими же темпами, как последние 10 лет, но финансово-экономические показатели компании беспокойства не вызывают, приводит компания слова первого вице-президента Максима Гришанина с выездного заседания правления.

"Третий год по разным причинам наблюдается снижение грузооборота: это добровольное и сознательное ограничение в рамках ОПЕК+, технологические вызовы в добыче обводненных и трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири и другие. В 2023 году мы приняли в систему на 5 млн т меньше российской нефти, чем в 2022 году, в 2024-м - на 13 млн т меньше, чем в 2023-м. В текущем году эта тенденция сохранилась. Поэтому в ближайшее время, примерно до 2030 года, выручка не будет расти теми темпами, как в последние 10 лет. При этом "Транснефть" - компания стабильная, развивающаяся, финансово-экономические показатели беспокойства не вызывают", - сказал он.

Глава компании Николай Токарев заметил, что согласно утвержденной Энергостратегии РФ до 2050 года предполагается сохранить добычу нефти на уровне 540 млн т в год - за счет выхода на новые нефтеносные регионы.

"По последним данным, в России доказанных запасов нефти - 32 млрд т, из них 16 млрд т - это трудноизвлекаемые запасы, которые находятся в удаленных регионах - Ямало-Ненецкий автономный округ, Восточная Сибирь. Компании должны инвестировать колоссальные средства, чтобы поддерживать такой уровень добычи: необходимы новые технологии, новое оборудование. Задача очень трудная. Минэнерго учло эти замечания, программу будут уточнять, дорабатывать. "Транснефть" тоже включена в эту работу, так как нам нужно будет обеспечивать транспортировку этих объемов", - сказал он.

Вице-президент компании Павел Ревель-Муроз отметил, что сейчас ведется работа по обновлению насосного парка, замене подлежит порядка 70 насосов и 70 электродвигателей магистральных подпорных насосов в год. Около 80 резервуаров в год проходят капитальный ремонт. "Объемы замены линейной части составляют 600-700 км в год, с учетом старения основных фондов есть необходимость рассмотреть вопрос об увеличении до 800-900 км в год", - добавил он.