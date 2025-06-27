Сводный индекс доверия в еврозоне в июне неожиданно снизился до 94 пунктов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июне опустился до 94 пунктов с 94,8 пункта в мае, говорится в отчете Европейской комиссии.

Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 95,1 пункта, по данным Trading Economics.

Индекс доверия в промышленном секторе еврозоны в этом месяце уменьшился до минус 12 пунктов с минус 10,4 пункта в мае, в сфере розничной торговли - до минус 7,5 пункта с минус 7,2 пункта. Показатель в сфере услуг увеличился до 2,9 пункта с 1,8 пункта.

Индикатор потребительского доверия в июне опустился до минус 15,3 пункта с минус 15,1 пункта в мае.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев снизился до 21,2 пункта с 23,6 пункта месяцем ранее.