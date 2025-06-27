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HeadHunter не будет выплачивать дивиденды-2024 из-за ранее начисленных спецдивидендов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Хэдхантер" на годовом собрании 24 июня утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Совет директоров дал соответствующую рекомендацию в мае, объясняя ее тем, что в декабре 2024 года HeadHunter выплатила спецдивиденды, эквивалентные всей свободной денежной позиции на конец года.

"С учётом ранее нераспределённой прибыли общая сумма выплаты составила около 40 млрд рублей, или 907 рублей на акцию. В связи с этим совет директоров рекомендует общему собранию акционеров не осуществлять дополнительную выплату дивидендов по итогам 2024 года. Вместе с тем компания видит возможность для выплаты промежуточного дивиденда по итогам I полугодия 2025 года в третьем квартале 2025 года", - объясняла компания ранее.

Также в ходе ГОСА была утверждена новая редакция устава и назначено АО "Кэпт" в качестве аудитора.

HeadHunter
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