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Акционеры "ФосАгро" не приняли решение о выплате дивидендов за I квартал

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" на внеочередном собрании 24 июня не приняли решение о выплате дивидендов по итогам I квартала, сообщила компания.

Совет директоров "ФосАгро" предлагал акционерам выбрать из двух вариантов выплат: 144 и 201 руб. на акцию.

В компании не стали комментировать итоги собрания.

Менеджмент "ФосАгро" ранее заявлял, что в 2025 году будет отдавать предпочтение погашению долга, а не рефинансированию.

"ФосАгро" может вернуться к более щедрым дивидендам после снижения соотношения чистый долг/EBITDA до 1, говорил генеральный директор компании Михаил Рыбников в кулуарах ПМЭФ-2025. На конец I квартала этот коэффициент составил 1,4.

В предыдущие два квартала акционеры "ФосАгро" утверждали меньший из предложенных размер дивидендов (с прошлого года совет директоров компании дает нестандартные для российской корпоративной практики рекомендации по распределению прибыли, предлагая акционерам выбрать из нескольких вариантов выплат).

Финальные дивиденды за 2024 год составили 87 руб. на акцию против максимально возможных 171 руб. на акцию, дивиденды за III квартал - 126 руб. на акцию (против максимальных 249 руб. на акцию). Акционеры выбрали этот вариант с учетом предстоящих в 2025 году погашений долговых обязательств, отмечал представитель "ФосАгро", комментируя решение за III квартал.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1 "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5 - 50-75% FCF, выше 1,5 - менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.

ФосАгро
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