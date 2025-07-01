Основная сессия открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на "Мосбирже" во вторник продолжил умеренный рост после локальной коррекции на утренней сессии, факторами поддержки остаются ожидания смягчения монетарной политики Банка России в июле и затишье на геополитическом фронте.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,1%, причем первый преодолел рубеж 2850 пунктов; лидируют бумаги "НЛМК" (+1,1%), "ММК" (+1%), "Интер РАО" (+1%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2850,85 пункта, индекс РТС вырос на 0,12% до 1143,63 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 1 июля, составляет 78,5284 рубля (+5,99 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+0,8%), "ВК" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Подешевели акции "МТС" (-0,9%), "Северстали" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Рост рынка акций с начала недели был подогрет нейтральной геополитической новостной повесткой и ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики Банком России на заседании в июле.

Как заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин, Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные.

"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в кулуарах Летней школы Банка России.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рост рынка акций обусловлен ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Банка России после заявлений Заботкина. Ситуация в российской экономике, по оценке чиновника, соответствует "мягкой посадке", что предполагает сохранение положительных темпов роста в текущем и следующем годах, хотя сохраняются опасения относительно инфляционных ожиданий и рынка труда.

"Позитивная динамика на российском рынке поддерживается пока в основном внутренними факторами. Инвесторы будут внимательно следить за сигналами Банка России, макроэкономическими данными, а также внешнеполитическими событиями", - полагают эксперты.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи сделает еще один шаг к сопротивлению на отметке 2880 пунктов. Основным фактором, способствующим росту российский акций, по-видимому, выступает изменение ожиданий инвесторов относительно результатов заседания ЦБ в июле: участники торгов могут закладывать в котировки снижение ключевой ставки более чем на 100 б.п., что позитивно для рынка акций. При этом целевым диапазоном на вторник предполагается коридор 2830-2880 пунктов, считает Зварич.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, технически индекс МосБиржи уверенно пробил уровень сопротивления 2800 пунктов и пересек линию 20-дневной скользящей средней, что сигнализирует о высокой вероятности продолжения роста в краткосрочном периоде. Преодоление отметки 2900 пунктов подтвердит устойчивость восходящего тренда, считает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи взял курс на 2930 пунктов.

Обороты торгов на подъеме в начале недели заметно возросли, это говорит о том, что "медведи" начали закрывать "шорты". Таким образом, можно констатировать, что рынок вышел вверх из "сужающегося треугольника" и восходящее движение обещает продолжиться. Первой целью роста индекса МосБиржи выступает район 2930 пунктов, там находятся два незакрытых "гэпа" от 12 и 15 мая, полагает эксперт.

Драйвером подъема стало заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о возможности более сильного снижения ставки в конце июля. Таким образом, нельзя исключить, что регулятор пойдет на снижение ставки сразу на 2 п.п. Процентное же уменьшение "ключа" ожидается большинством участников рынка. В то же время есть уверенность, что небольшое снижение ставки ЦБ не приведет к фундаментальному улучшению бизнеса закредитованных компаний, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,5-0,6%, причем обновили свои максимумы Nasdaq (+0,5%) и S&P 500 (+0,5%). Поддержку рынку оказали надежды на улучшение ситуации в международной торговле и на смягчение денежно-кредитной политики центрального банка США.

США и Канада договорились продолжить торговые переговоры, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Кроме того, канадские власти отменили налог на цифровые услуги, который распространялся на крупнейшие технологические компании США. Участники рынка ждут 9 июля, когда истекает отсрочка введения пошлин на импорт, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года. Ранее он заявлял, что может продлить действие отсрочки.

За последние три месяца S&P 500 вырос на 10,6%, Nasdaq - на 17,8%. Истекший квартал стал для них лучшим с конца 2023 года. Dow Jones за II квартал повысился на 5%.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,02-0,2%).

Биржи Гонконга во вторник закрыты в связи с праздником (День образования специального административного района).

Японский индекс Nikkei 225 снизился впервые за шесть дней, негативное влияние на рынок оказали угрозы Трампа ввести новые импортные пошлины для Японии, которая не хочет импортировать американский рис. Это вызывает опасения, что страны не смогут достичь торгового соглашения в ближайшие дни.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале увеличился до 13 пунктов по сравнению с 12 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем снижение до 10 пунктов, по данным Trading Economics. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, который рассчитывает Caixin, в июне увеличился до 50,4 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения до 49 пунктов. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после снижения из-за опасений избытка предложения на фоне планов наращивания добычи странами ОПЕК+.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $66,88 за баррель (-0,1% накануне), августовские фьючерсы на на WTI дорожали на 0,2% до $65,23 за баррель (-0,6% в понедельник).

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть на заседании 6 июля возможность наращивания квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщили ранее иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

"Восьмерка" стран-добровольцев, до этого ограничившая добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начала разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решила увеличить добычу ускоренно, на 411 тысяч б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тысяч б/с. Если квоты на добычу в августе будут повышены на такую же величину, как в предыдущие три месяца, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.

Также на нефтяные котировки давит снижение геополитических опасений в условиях сохранения перемирия между Израилем и Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что для возобновления переговоров с США по иранской ядерной программе Тегеран должен быть уверен, что в ходе переговорного процесса Вашингтон не нанесет новых ударов.

"Для того, чтобы мы могли принять решение о возобновлении сотрудничества, нам необходимо сначала убедиться в том, что Америка не предпримет военного нападения на нас во время переговоров", - сказал Аракчи CBS, комментируя сделанное ранее Трампом заявление, что переговоры с Ираном могут возобновиться уже на этой неделе.

"Я не думаю, что переговоры возобновятся так быстро, считаю, что, учитывая все эти соображения, нам все еще нужно больше времени", - сказал Аракчи. При этом он добавил, что "двери дипломатии никогда не захлопнутся".

Ранее Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что США удалось посредством авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты. "Это место уничтожено, мы считаем, что все, связанное с ядерной программой, уничтожено", - сказал он.