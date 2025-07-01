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Объем торгов на СПБ бирже в июне вырос на 25,8% м/м до 127 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" по итогам июня 2025 года составил 127,26 млрд рублей, что на 25,83% больше, чем в мае 2025 года (101,14 млрд рублей), и в 34,19 раза превышает показатель июня 2024 года (3,72 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе площадки.

Среднедневной объем торгов в будние дни июня составил 5,55 млрд рублей, что на 20,69% больше, чем в мае (4,6 млрд рублей). С учетом выходных среднедневной объем торгов составил 4,24 млрд рублей (в мае - 3,26 млрд рублей).

На выходные пришлось 12,71% (16,17 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц.

Участники торгов заключили в июне 14,01 млн сделок, что на 6,41% больше по сравнению с маем (13,17 млн сделок).

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в июне увеличилось на 10,8% до 334,9 тыс.

В информационной системе "СПБ биржи" размещены восемь выпусков ЦФА на сумму 5,68 млрд рублей (в мае - на 2,7 млрд рублей).

СПБ биржа
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