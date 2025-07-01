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Акционеры МТС-банка утвердили дивиденды за 2024 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры МТС-банка на годовом собрании приняли решение направить на дивиденды по итогам 2024 года 25% от чистой прибыли по МСФО, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Выплата на одну обыкновенную акцию составит 89,31 руб.

Уставный капитал банка составляет 17,3 млрд рублей, он разделен на 34 629 063 обыкновенных акции номинальной стоимостью 500 руб. каждая и 600 привилегированных акций такого же номинала.

Общий размер выплат на обыкновенные акции составит 3,1 млрд рублей.

На "префы" банк выплатит по 4 тыс. 575,64 руб. в соответствии со следующим расчетом: $45,0005, что составляет 5% от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере $900,01, пересчитанных по курсу доллара ЦБ РФ на 1 января 2025 года, в сумме эти выплаты составят около 3 млн руб.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля. Срок выплат номинальному держателю - не позднее 25 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 15 августа.

Дивидендная политика банка предполагает распределение между акционерами от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО начиная с 2025 года.

Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за 2024 год сократилась на 1% и составила 12,4 млрд рублей. С корректировкой на операции разового характера (платежи, связанные с IPO и мотивационными программами) годовая прибыль банка составила 15,8 млрд рублей.

В конце апреля 2024 года МТС-банк провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (акции были размещены по цене 2500 руб. за штуку). Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO. Доля акций в свободном обращении (free float) по результатам IPO составила около 13,3%.

На 1 апреля среди акционеров МТС-банка было 95,4 тыс. физлиц.

МТС-банк по итогам первого квартала 2025 года занимал 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

МТС-банк
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