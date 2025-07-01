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"Транснефть" в 2026 году завершит первый этап проекта по сохранению качества экспортных потоков нефти

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Проект "Транснефти" по обеспечению надежности системы магистральных трубопроводов и сохранению качества экспортных потоков нефти предусматривает строительство резервуаров общим объемом более 700 тыс. куб. м на нефтеперекачивающих станциях системы, говорится в годовом отчете компании.

Также запланирована реализация мероприятий по перераспределению экспортных потоков нефти между существующими экспортными направлениями.

Увеличение емкости резервуарных парков позволит не только сохранить качественные показатели нефти в системе в соответствии со Схемой нормальных грузопотоков нефти, но и гарантировать бесперебойную эксплуатацию во время нештатных ситуаций (аварии, штормовая погода в портах и пр.).

Гибкость системы магистральных нефтепроводов планируется повысить за счет возможности перенаправления объемов транспортировки нефти между портами Приморск и Усть-Луга.

В 2024 году в эксплуатацию было введено три резервуара общим объемом 150 тыс. куб. м на НПС №21 Сковородино и НПС Ярославль-3. "Завершены работы по строительству 3 резервуаров общим объемом 150 тыс. куб. м на НПС №41 ТС ВСТО-II и нефтебазе "Усть-Луга", ввод в эксплуатацию ожидается в первом полугодии 2025 года", - говорится в отчете.

На ЛПДС Каркатеевы (линейная производственно-диспетчерская станция), ЛПДС Конда, ЛПДС Лазарево и ЛПДС Юргамыш осуществляется выполнение строительно-монтажных работ. "Ввод объектов в эксплуатацию предусмотрен поэтапно, с завершением полного комплекса работ в 2026 году", - уточняется в документе.

Транснефть
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