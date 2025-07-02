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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ со 2 июля снижается в 4,4 раза

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ со 2 июля составляет 56,3 рубля против 248,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снижается в 4,4 раза и становится самой низкой со времени ее введения (июнь 2021 года).

Пошлина на ячмень сохраняется на нулевом уровне, на кукурузу - повышается до 931,6 рубля с 358,1 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $230,7 за тонну на пшеницу ($233,2 за предыдущий период), $195,8 - на ячмень ($197,4), $232,3 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 8 июля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин была на уровне 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года ее повысили до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
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